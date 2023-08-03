Житель Коврова выплатил крупный долг по алиментам лишь после того, как не смог оформить сделку с...

Житель Коврова выплатил крупный долг по алиментам лишь после того, как не смог оформить сделку с недвижимостью.Как сообщает пресс - служба УФССП России по Владимирской области, отец двоих несовершеннолетних детей (дочки 2007 года рождения и сына 2012 года рождения), не спешил платить алименты. И таким образом накопился долг - 400 000 рублей.В рамках исполнительного производства судебный пристав - исполнитель установила, что гражданину принадлежит квартира (площадью 42 кв. метра) и наложила запрет на регистрационные действия.Ковровчанин же, вдруг, решил распорядиться своим имуществом. Зная о действующем запрете (на совершение действий по регистрации), должник обратился в подразделение судебных приставов, где ему рассказали, что оформить сделку он сможет только после полного погашения задолженности по алиментам.Последнее обстоятельство стало решающим в данном вопросе. Отец двоих несовершеннолетних детей всё же погасил долг перед бывшей супругой.Денежные средства в полном объеме перечислены взыскателю, уточняют в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Фото: pxfuel.com