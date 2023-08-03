За первое полугодие 2023 года жители области взяли 6637 ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом – это на 60% больше. Общая сумма выданных ипотечных кредитов

За первое полугодие 2023 года жители области взяли 6637 ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом – это на 60% больше. Общая сумма выданных ипотечных кредитов составила 20,1 миллиард рублей. О “квартирном вопросе” рассказали в региональном отделении Банка России. Оказалось, что жители области предпочитают брать вторичное жилье, что, в принципе, не удивительно – ведь