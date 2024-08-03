«Идём на восток»: отправляемся в Буддийский храм-монастырь в китайском городе Дуньхуа Продолжаем...

«Идём на восток»: отправляемся в Буддийский храм-монастырь в китайском городе ДуньхуаПродолжаем рубрику «Идём на восток» и отправляемся в новое путешествие по загадочному Китаю!В прошлой части мы познакомились с городом Хуньчунь, узнали о местной кухне и «побывали» на чайной церемонии.Сегодня я хочу рассказать вам о Буддийском храме-монастыре в Дуньхуа. Это город уездного уровня Корейской автономной префектуры Яньбянь в юго-восточной провинции Цзилинь. Здесь находится статуя сидячего Будды - одна из самых высоких в Азии.Считается, что Будда родился 8 апреля, поэтому высотой статуя 48 метров, а внутри - храм в 4 этажа.Чтобы подняться к нему, необходимо пройти 1000 ступеней — это примерно 30 этажей. Из всей группы на это решились двое: я и один пожилой мужчина, который сказал «К божественному надо на корячках»...Остальные воспользовались платным лифтом.Подниматься было нелегко, но открывающийся вид, будто с высоты птичьего полёта, по-истине завораживал.Буддийский храм-монастырь «пылал» обилием ярких красок. Казалось, что узоры на зданиях можно рассматривать бесконечно.Буддизм разнообразен. Как сказала китаянка-переводчица, "и у кота свой Будда, и собаки".При входе в Дацан есть определенные правила. Например, заходить нужно только с левой ноги, ни в коем случае нельзя наступать на пороги (их надо переступать). Нежелательно, чтобы вас фотографировал кто-то, а вот фотографироваться самому — можно.Любопытно, что руки у статуй Будды могут быть расположены по-разному, и это не просто так. Например, главный большой Будда в Дуньхуа держит ладонь вверх, направленную на Японию, то есть - защищает Китай от нее.Представляя монахов, я думала об их строгости и сдержанности, как у православных священников. Меня удивило, что они часто смеются, легко относятся к жизни и живут по принципу «не привязывайся ни к чему»...Китайский народ верит, что год, в который ты родился, определяет твой характер. Они считают, что людей, родившихся в год Дракона, "выбрал сам Будда"...Если вы планируете посетить Дуньхуа или другие города Китая, не упустите возможность заглянуть в Буддийский храм-монастырь. Это место оставит у вас незабываемые впечатления и позволит лучше понять китайскую культуру.Продолжение следует...Мочалова Нина, ГТРК «Владимир»Фото: Мочалова НинаЧитайте также:«Идем на восток»: чем может удивить владимирцев приграничный китайский город Хуньчунь?