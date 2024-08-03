Средства маткапитала владимирские семьи могут направить на ежемесячную выплату на детей до трёх...

Средства маткапитала владимирские семьи могут направить на ежемесячную выплату на детей до трёх лет.Об этом напоминают в областном правительстве.С начала года эта выплата назначена семьям на 2185 детей. Размер равен прожиточному минимуму на ребенка в регионе, в этом году - 14 539 рублей.На данную выплату могут претендовать семьи, с доходом не выше двух прожиточных минимумов по региону.В нашей области - 29 978 рублей. Заявление можно подать на портале Госуслуг, в МФЦ или в отделении Социального фонда.Если в семье несколько детей до трех лет, то выплату можно оформить на каждого из них.