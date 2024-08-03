В Александровском районе бурый мишка «искал друзей» в садовом товариществе Как рассказывают...

В Александровском районе бурый мишка «искал друзей» в садовом товариществеКак рассказывают работники Госохотинспекция Владимирской области, на прошлой неделе поступило сообщение от граждан, что в садовом товариществе появился медведь.Сотрудники выехали в указанный район и обнаружили там молодого бурого мишку.Удивительно, но животное не проявляло агрессии, не боялось людей, собак и транспорта.«… Возникло предположение, что, скорее всего, животное никогда не жило в условиях дикой природы. Было принято решение просто отогнать его в лес, но через день медведь опять вернулся в СНТ. Данное поведение подтвердило предполагаемую версию, запах человеческого жилья ассоциировался у него с пищей. Адаптироваться в дикой природе такой зверь не сможет и просто погибнет от голода...» - пояснили сотрудники Госохотинспекции Владимирской области.В дальнейшем животное было иммобилизовано (обездвижено) при помощи дротика со снотворным.И в настоящее время бурый мишка помещен в вольер временного содержания. «Для него идут поиски постоянного места нахождения. Мы обязательно расскажем вам о его судьбе!» - пообещали сотрудники Госохотинспекции Владимирской области.Фото: https://vk.com/gohi_avo