Двух удивленных ястребят удалось сфотографировать в Ковровском районе. Птенцы уже довольно взрослые и не исключено, что скоро они покинут родное гнездо. Снимками поделились в пресс-службе

Двух удивленных ястребят удалось сфотографировать в Ковровском районе. Птенцы уже довольно взрослые и не исключено, что скоро они покинут родное гнездо. Снимками поделились в пресс-службе Госохотинспекции. Ястреб-тетеревятник широко распространен во Владимирской области. Это самый крупный вид рода ястребов. Самцы весят от 630 до 1100 граммов, самки – 860-1600 граммов. Рост ястреба – от 50 до