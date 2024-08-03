В Меленковском районе из-за несанкционированной свалки произошло возгорание отходов. Об этой...

В Меленковском районе из-за несанкционированной свалки произошло возгорание отходов.Об этой истории рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.В Меленковском районе была проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления.На земельном участке (сельскохозяйственного назначения), недалеко от лесного массива, были зафиксированы несанкционированные свалки, на одной из которых наблюдался огонь.«… О факте возгорания незамедлительно сообщено в ЕДДС района, прибывшими сотрудниками пожарной части оно ликвидировано. Напоминаем, размещение отходов на землях сельскохозяйственного назначения препятствует их надлежащему использованию, может привести к загрязнению почв. Возгорание отходов способно повлечь возникновение лесных пожаров. По результатам проверки прокурором арендатору земельного участка внесено представление...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уточняется, что в данный момент допущенные нарушения устранены и несанкционированные свалки ликвидированы.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области