В Меленковском районе из-за несанкционированной свалки произошло возгорание отходов.
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В Меленковском районе из-за несанкционированной свалки произошло возгорание отходов.
Об этой истории рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В Меленковском районе была проведена проверка исполнения законодательства об отходах производства и потребления.
На земельном участке (сельскохозяйственного назначения), недалеко от лесного массива, были зафиксированы несанкционированные свалки, на одной из которых наблюдался огонь.
«… О факте возгорания незамедлительно сообщено в ЕДДС района, прибывшими сотрудниками пожарной части оно ликвидировано. Напоминаем, размещение отходов на землях сельскохозяйственного назначения препятствует их надлежащему использованию, может привести к загрязнению почв. Возгорание отходов способно повлечь возникновение лесных пожаров. По результатам проверки прокурором арендатору земельного участка внесено представление...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Уточняется, что в данный момент допущенные нарушения устранены и несанкционированные свалки ликвидированы.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области