Владимирская область остаётся во власти высокого малоподвижного циклона. Наш регион остаётся под...

Владимирская область остаётся во власти высокого малоподвижного циклона.Наш регион остаётся под влияние высокого малоподвижного циклона. По-прежнему будет развиваться кучево-дождевая облачность, пройдут кратковременные дожди.Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.4-го августа утром прогнозируется лишь 15 градусов тепла, но днём воздух прогреется до +22 ℃. Ожидается кратковременный дождь.Ночью температура опустится до +12… 14℃. Влажность – 63%. Атмосферное давление – крайне низкое, 740 мм ртутного столба.Ветер – северо-западный, 2 метра в секунду. Спокойное магнитное поле.Народный прогноз погоды на 4 августа:«Если пауки спрятались в Марьин день, то пойдёт дождь»;«Если много слизняков в огороде к этому времени, то в ближайшие дни точно будут ливни»;«Если стоит туман, то ближайшие дни будут солнечными».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений