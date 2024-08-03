Владимирская область остаётся во власти высокого малоподвижного циклона.
Наш регион остаётся под...
Владимирская область остаётся во власти высокого малоподвижного циклона.
Наш регион остаётся под влияние высокого малоподвижного циклона. По-прежнему будет развиваться кучево-дождевая облачность, пройдут кратковременные дожди.
Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.
4-го августа утром прогнозируется лишь 15 градусов тепла, но днём воздух прогреется до +22 ℃. Ожидается кратковременный дождь.
Ночью температура опустится до +12… 14℃. Влажность – 63%. Атмосферное давление – крайне низкое, 740 мм ртутного столба.
Ветер – северо-западный, 2 метра в секунду. Спокойное магнитное поле.
Народный прогноз погоды на 4 августа:
«Если пауки спрятались в Марьин день, то пойдёт дождь»;
«Если много слизняков в огороде к этому времени, то в ближайшие дни точно будут ливни»;
«Если стоит туман, то ближайшие дни будут солнечными».
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений