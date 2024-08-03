Владимирский Центральный парк культуры и отдыха отметит свой 65-ый день рождения сегодня, 3 августа. Жителей города приглашают на праздничное мероприятие в 12:00, программой поделились в

Владимирский Центральный парк культуры и отдыха отметит свой 65-ый день рождения сегодня, 3 августа. Жителей города приглашают на праздничное мероприятие в 12:00, программой поделились в пресс-службе правительства. Самая интересная деталь праздника – акция «Счастливый билет». Каждый 65-ый покупатель билета на аттракционы сможет прокатиться на них бесплатно. Что же касается программы? Для маленьких гостей состоятся анимационные