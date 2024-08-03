Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в краже велосипеда.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вязниковскому району, заявление о краже велосипеда поступило в конце июля. Стоимость велосипеда при покупке составила 18 тысяч рублей. Транспорт был пристёгнут на металлическую цепь замком и зафиксирован противоугонным тросиком.Вскоре был задержан ранее судимый безработный мужчина. Он полностью признался в содеянном. Велосипед был продан в скупку за 8000 рублей. Украденное изъято и вскоре будет передано владелице. Возбуждено уголовное дело.