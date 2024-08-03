Во Владимирской области резко вырос спрос на специалистов розничной торговли. За первое полугодие...

Во Владимирской области резко вырос спрос на специалистов розничной торговли.За первое полугодие 2024 года в России было открыто более 655 тысяч вакансий, которые относятся к профессиональной области «Розничная торговля». И это на 30% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, рассказывает пресс-служба hh.ru — платформы онлайн-рекрутинга в России.Во Владимирской области за первое полугодие 2024 было открыто 5 800 вакансий в сфере розничной торговли, что на 25,1% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.Вместе с ростом спроса изменилась и медиана предлагаемых зарплат. По итогам первого полугодия 2024 года владимирские работодатели готовы платить специалистам розницы 44 400 рублей, что на 7200 рублей больше, чем годом ранее. И это логично в связи с резким повышением цен.В России (в данный момент) на специалистов розничной торговли в среднем приходится каждая десятая вакансия в стране.Для сравнения: самый высокий спрос на продавцов и других специалистов розницы наблюдается в Республике Калмыкии, а также в Ленинградской области (18,2%) и в Астраханской области (17,9%). Во Владимирской области на специалистов розничной торговли приходится 10,8% вакансий от их общего числа в регионе.Несмотря на то, что розничная торговля считается профессиональной областью с низким порогом входа, есть ряд компетенций, которые крайне важны для построения успешной карьеры. Как показал опрос работодателей, в топ-5 самых важных умений входят навыки продаж (71% компаний считают это принципиальным), работа с кассой (67%), глубокое знание предлагаемого товара (57%), а также мерчандайзинг и навыки презентации (по 29%).Реже работодатели обращают внимание на уверенное владение ПК (важно для 19%), а также на навыки B2C-продаж (14%).Наименее значимы такие навыки, как B2B-продажи и оптовые продажи (по 5%).Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений