Бизнес-план предполагал покупку винтового 4-тонного автомобильного подъёмника.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, 12 февраля 2024 года житель Юрьев-Польского получил субсидию на открытие автомастерской. Общая сумма составила 350 тысяч рублей.Мужчина предоставил государственному учреждению подложные документы о покупке автомобильного подъёмника, чья грузоподъёмность составляет четыре тонны, за 209 тысяч.Сотрудники прокуратуры осмотрели купленную на госденьги технику и нашли ряд нарушений. Купленный подъёмник не соответствовал заявленным качествам и был в нерабочем состоянии. Стоимость техники по факту не превышает 50 тысяч. На данный момент возбуждено уголовное дело.