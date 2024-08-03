В отношении жителя Коврова возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Владимирской области, 17 мая 2024 года обвиняемый пошёл в гости к знакомому. Мужчина был в состоянии опьянения, а поводом для визита стало переданное пострадавшему имущество на временное хранение.Во время встречи между мужчинами произошёл конфликт, переросший в драку. Обвиняемый нанёс несколько ударов руками и ногами, от чего пострадавший скончался на месте до прибытия скорой помощи. На данный момент фигурант заключён под стражу, дело передано в суд.