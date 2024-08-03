Жители города Карабаново жалуются на разбитые дороги и ржавое водоотведение. Кадрами разбитых...

Жители города Карабаново жалуются на разбитые дороги и ржавое водоотведение.Кадрами разбитых дорог города Карабаново уже долгое время в соцсетях «обмениваются» местные жители. К сожалению, ситуация долгое время не менялась.И вот, как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, начальником отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан (управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области) - Светланой Усоевой совместно с и.о. главы администрации города Карабаново, представителями ОГИБДД ОМВД по Александровскому району, МБУ «Благоустройство», МКУ «ДЖН», МУП «Возраждение» проверено исполнение полномочий в сфере дорожной деятельности, водоотведения и обращения с твердыми бытовыми отходами.Действительно, было обнаружены недостатки, связанные с ненадлежащем состоянием дорог, тротуаров, очистного сооружения в населенном пункте, организацией деятельности по водоотведению, а также накоплению твердых бытовых отходов.Так, дорожное полотно на улице Советской и покрытие тротуаров по улице Мира не соответствуют нормативным требованиям; зафиксированы факты прилегающих к контейнерным площадкам территорий твёрдыми коммунальными и крупногабаритными отходами, порубочными остатками.«… Установлены и факты сброса сточных вод в реку Серая в связи с ненадлежащим состоянием вновь построенного коллектора на улице Чулкова - по названному вопросу Александровской городской прокуратурой совместно с региональным министерством экологии и природопользования ранее организованы проверочные мероприятия, отобраны пробы сточных вод и водного объекта, решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования...» - поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Сообщается, что в данный момент (после совещания) выработан алгоритм действий по устранению зафиксированных нарушений.Фото: пресс-служба региональной прокуратуры