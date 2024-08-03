Жители Владимирской области могут обратиться на круглосуточную телефонную линию «Ребенок в...

Жители Владимирской области могут обратиться на круглосуточную телефонную линию «Ребенок в опасности».В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области напоминают, что в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, оперативного получения сообщений о происшествиях, проводится круглосуточная работа телефонной линии «Ребенок в опасности».Позвонить (в случае опасных ситуаций) можно по короткому номеру «123» или 8 (4922) 47-29-25, 8-915-750-86-08.«...Данная телефонная линия позволяет незамедлительно реагировать на обращения граждан о совершенном или готовящемся преступлении в отношении несовершеннолетних, оперативно принимать меры реагирования, ориентировать поведение и действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях, создающих угрозу посягательств на их жизнь и здоровье...» - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.На телефонную линию могут обратиться как сами дети, так и их родители, а также любой гражданин, обладающий информацией о совершенном (или готовящемся) преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего ребенка.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений