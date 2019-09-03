Государственное бюро расследований Украины заподозрило бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия в препятствовании осуществления избирательного права. Эксперты считают, что дело против соратника Петра Порошенко может быть сигналом для всех политиков, стоявших у руля страны перед Владимиром Зеленским и его командой.

Государственное бюро расследований Украины заподозрило бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия в препятствовании осуществления избирательного права. Эксперты считают, что дело против соратника Петра Порошенко может быть сигналом для всех политиков, стоявших у руля страны перед Владимиром Зеленским и его командой.О том, приведет ли новое дело в отношении Андрея Парубия к каким-то конкретным результатам, или же украинскому народу предстоит довольствоваться исключительно обещаниями, говорить пока рано. "Шансы на посадку пока призрачные", – считает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.Он объяснил, что согласно действующему на Украине уголовно-процессуальному кодексу к рассмотрению принимается любое заявление гражданина относительно того или иного факта. И бывшего спикера Рады пока не обвиняют, а только подозревают в преступлении. "Это просто начало рассмотрения. А закончиться оно может переводом фигуранта в статус обвиняемого, в статус свидетеля. В общем, это начало длительной процедуры", – цитирует эксперта.Материал дополняется.