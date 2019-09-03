45-летняя Мария Голубкина сделала откровенное признание о балерине.
Артистка заявила, что ее восхищает
Анастасия Волочкова.
45-летняя Мария Голубкина сделала откровенное признание о балерине.
Артистка заявила, что ее восхищает
Анастасия Волочкова.
Оказалось, что Голубкина
является фанаткой балерины. Знаменитость в восторге от упорства и самодостаточности Анастасии Волочковой.
Звезда
призналась, что хотела бы иметь майку с портретом "королевы шпагата". "Главное
в жизни – бить в одну точку, только тогда можно получить какой-то результат.
Волочкова это умеет", – цитирует Голубкину журнал .
Судя по всему, артистка испытывает блаженство, наблюдая за тем, как балерина
демонстрирует шпагат.
По словам актрисы,
балерина столько раз сделала свой фирменный шпагат и так им всех достала, что в
итоге это сделалось крутым.
Анастасия Волочкова же не изменяет своему образу. Более того, она постоянно
поддерживает его, не обращая внимания на критику в свой адрес. Голубкина
пожелала, чтобы балерина и в 80 лет делала свой шпагат.
Отметим, часто делится моментами из личной жизни на своей странице в Instagram. Некоторое время назад после шквала злобных
нападок хэйтеров балерина отключила комментарии под своими публикациями.
Напомним, этим
летом отдыхала в Греции у друзей. Почти каждый день эпатажная
звезда демонстрировала свою растяжку в разных местах.