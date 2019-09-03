45-летняя Мария Голубкина сделала откровенное признание о балерине. Артистка заявила, что ее восхищает Анастасия Волочкова.

45-летняя Мария Голубкина сделала откровенное признание о балерине.Артистка заявила, что ее восхищаетАнастасия Волочкова.Оказалось, что Голубкинаявляется фанаткой балерины. Знаменитость в восторге от упорства и самодостаточности Анастасии Волочковой.Звездапризналась, что хотела бы иметь майку с портретом "королевы шпагата". "Главноев жизни – бить в одну точку, только тогда можно получить какой-то результат.Волочкова это умеет", – цитирует Голубкину журнал .Судя по всему, артистка испытывает блаженство, наблюдая за тем, как балеринадемонстрирует шпагат.По словам актрисы,балерина столько раз сделала свой фирменный шпагат и так им всех достала, что витоге это сделалось крутым.Анастасия Волочкова же не изменяет своему образу. Более того, она постоянноподдерживает его, не обращая внимания на критику в свой адрес. Голубкинапожелала, чтобы балерина и в 80 лет делала свой шпагат.Отметим, часто делится моментами из личной жизни на своей странице в Instagram. Некоторое время назад после шквала злобныхнападок хэйтеров балерина отключила комментарии под своими публикациями.Напомним, этимлетом отдыхала в Греции у друзей. Почти каждый день эпатажнаязвезда демонстрировала свою растяжку в разных местах.