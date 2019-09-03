Экс-участница Дома-2 рассказала о том, как рожала сына. Алена Водонаева поделилась интимными подробностями.

Экс-участница "Дома-2" рассказала о том, как рожала сына. Алена Водонаева поделиласьинтимными подробностями.Блогерпохвасталась в Instagram, что ее "орхидея" (интимный орган Прим. ред.) неиспорчена родами. Фолловеры спросили у Алены Водонаевой, сама ли она рожала сынаБогдана от бизнесмена Алексея Малакеева.Знаменитостьпризналась, что ей делали кесарево по медицинским показаниям, и она об этомсовершенно не жалеет. "Моя орхидея неиспорчена родами. Кесарево по необходимости. Спасибо, сынок", – заявила безкапли стыда Алена Водонаева.Отметим, телеведущая любит эпатировать публику интимными подробностямисвоей личной жизни. Так, ранее бывшая участница "Дома-2" сообщила, что однаждыу нее был секс с женщиной, и ей очень понравилось.настоящее время Алена Водонаева одинока. Во всяком случае, ни о каком новомромане после развода со вторым мужем – диджеем Алексеем Комовым, она нерассказывала. Теперь все свое внимание Алена Водонаева уделяет воспитанию сына.Звездадаже решила перевести Богдана на домашнее обучение, чтобы тщательноследить за его образованием. Ранее рассказала об этом всоцсети."Домашнее – когда ребенок по состоянию здоровьяобучается дома, и к нему приходят учителя из школы, в которой он числится. Мойсын будет учится больше, чем его ровесники. Все это делается для того, чтобы вперспективе поступить туда, куда мы с его отцом хотим, чтобы он поступил. Этоэксперимент для нас. Но я очень рада, что мы приняли такое решение", -поделилась .