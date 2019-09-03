Актриса рассказала поклонникам о своей повседневной жизни. Алика Смехова призналась в наличии личного водителя.

Актрисарассказала поклонникам о своей повседневной жизни. Алика Смехова призналась вналичии личного водителя.Звезда решила довериться профессионалу. "Выменя часто спрашиваете, вожу ли я сама автомобиль? Отвечаю – за рулем я давно (имарку авто тоже давно не меняю - @mercedes.mbr), но последнеевремя предпочитаю ездить с водителем – успеваю много дел по дороге переделать(вам, например, здесь отвечаю) и с парковкой так легче", – поделилась с подписчикамив Instagram Алика Смехова.При этом певица добавила, что, когда пришла ее "синяякрасавица" (новый автомобиль – Прим. ред.), она поняла, что ближайшее время сядетза руль сама. Подписчики поблагодарили Алику Смехову заоткровенность, а также заметили, что ездить с водителем намного безопаснее.Ведь актриса из-за сильно загруженного графика и ранних подъемов на съемкиможет потерять бдительность на дороге.Напомним, в прошлом году рассказывала,что после родов решила сохранить стволовые клетки из пуповинной крови своегомладшего сына Макара. По ее словам, когда наследник станет взрослым, он будетвправе сам распоряжаться этими клетками. Сейчас мальчику 11 лет.Отметим, стилю и внешнему виду 51-летней актрисы, певицы ителеведущей может позавидовать любая более молодая представительница прекрасногопола. следит за фигурой и держит себя в прекрасной творческой ифизической форме.