Мужская сборная России по баскетболу одержала вторую победу на проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу. Наша команда нанесла поражение сборной Южной Кореи 87:73 и, вне зависимости от игры со сборной Аргентины, вышла во второй этап соревнований.

Мужская сборная России по баскетболу одержала вторую победу на проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу. Наша команда нанесла поражение сборной Южной Кореи 87:73 и, вне зависимости от игры со сборной Аргентины, вышла во второй этап соревнований."Сборная выполнила задачу-минимум. Теперь впереди своеобразный бонус. Матч с южнокорейцами команда выиграла спокойнее, чем предыдущий", заявил ТАСС президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко."Мы чувствовали, что на бумаге мы сильнее корейцев, но старались донести до ребят, что они умеют играть, что у них есть свой стиль. И корейцы бились до конца, мы не могли чувствовать себя спокойно даже с двузначным преимуществом в счете", — сказал Базаревич РИА Новости.Самым результативным в нашей сборной стал нападающий Виталий Фридзон, набравший 15 очков. Виталий передал привет тем, кто не верил в российскую сборную. " Мы нашли слабые стороны корейцев и здорово сыграли в защите. Сегодня сыграли всей командой, скамейка очень помогла. Поздравляю всех с выходом как минимум в квалификацию к Токио. "Привет всем, кто не верил в нас, привет вам и большой респект. Мы не будем останавливаться на достигнутом, будем идти дальше", — сказал Фридзон.