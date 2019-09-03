Многие знают знаменитый хит Михаила Шуфутинского 3 сентября, который начинает разноситься по всем дворам, как только наступает знаменательная дата. Однако, как оказалось, история этой песни куда более интересная, чем мы привыкли думать. Автор композиции, Игорь Николаев, рассказал, о ее истинном смысле.

Многие знают знаменитый хит Михаила Шуфутинского "3 сентября", который начинает разноситься по всем дворам, как только наступает "знаменательная дата". Однако, как оказалось, история этой песни куда более интересная, чем мы привыкли думать. Автор композиции, Игорь Николаев, рассказал, о ее истинном смысле.Михаил Шуфутинский – известный исполнитель шансона. Накануне он напомнил поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram о том, что третий день сентября близко и пригласил на свой концерт. Неизвестно, стало ли именно это причиной, побудившей Николаева высказаться, но он не отстал от друга.Композитор также оставил пост в соцсети с забавной картинкой. На фото изображен Шуфутинский с вариацией на тему "Матрицы" и выбора таблеток. Только вместо синей и красной – второе и третье сентября. Поклонники композитора оценили умелую шутку, но куда больше они оценили подпись к публикации."Мне, как автору текста песни "Третье Сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему", – поделился с поклонниками Игорь Николаев, -"Но, долженпризнаться, за этой датой НИЧЕГО не стоит, просто строчка идеально леглана мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом,драмой и появилось даже второе сентября, где "было все у нас всерьез" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)".Несмотря на тот факт, что за "знаменательной датой" ничего не стоит, подписчики певца поспешили поделиться в комментариях личными значениями этой песни. Кто-то рассказал, что 3 сентября – дата годовщины его свадьбы, кто-то поделился тем, что в этот день на свет появились его дети, а кто-то даже поведал, что зарегистрировал ИП.