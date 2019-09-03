Жизнь учеников бесланской школы №1 1 сентября 2004 года разделилась на до и после. 15 лет назад вооруженные боевики вошли в город и взяли в заложники 1127 человек прямо на первой школьной линейке.

Жизнь учеников бесланской школы №1 1 сентября 2004 года разделилась на "до" и "после". 15 лет назад вооруженные боевики вошли в город и взяли в заложники 1127 человек прямо на первой школьной линейке.Три дня заложники провели в спортзале, увешанном взрывными устройствами. Им не давали ни еды, ни воды. На третий день в зале прогремели взрывы. Ждать больше было нельзя: на освобождение заложников устремился спецназ. Во время штурма школы, где под прикрытием женщин и детей засели террористы, погибло 334 заложника, 186 из них — дети. Также погибли десяти сотрудников спецназа ФСБ, шесть гражданских спасателей, двое сотрудников МЧС и один милиционер.Съемочная группа телеканала РТД проследила судьбы бывших заложников, разыскала одного из офицеров спецназа, который участвовал в их спасении и вместе с участниками событий вернулась в школу №1, чтобы вспомнить три дня между жизнью и смертью.Героями фильма стали офицер спецподразделения "Альфа" Виталий Демидкин и три бывшие заложницы Ирина Гуриева, Дзерасса Кудзаева и Фатима Дзгоева.Премьера нового фильма "Беслан. Жизнь за ангелов" прошла на канале РТД. Кадры этого фильма не рекомендуется смотреть впечатлительным людям.