Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил полностью закрыть границу с Украиной. Официальная причина – контрабанда оружия из соседней страны. А не далее как вчера Батька распекал своего украинского коллегу за то, что тот лишил его возможности пользоваться велосипедом для поездок на работу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил полностью закрыть границу с Украиной. Официальная причина – контрабанда оружия из соседней страны. А не далее как вчера Батька распекал своего украинского коллегу за то, что тот лишил его возможности пользоваться велосипедом для поездок на работу.Жителей соседней страны Лукашенко назвал "братьями иблизкими людьми". Видимо, настолько близкими, что пришлось наглухозакрывать государственную границу."Еще больше, чем с Североатлантическимблоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номеродин", – сказал президент на конференции по борьбе с терроризмом в Минске.Оружие с Украины попадает в руки обычных людей, что можетпривести к всплеску терроризма, пожаловался Лукашенко. По даннымГоспогранкомитета Белоруссии, в прошлом году на границе изъяли 76 единиц оружияи 800 боеприпасов.Новость дополняется.