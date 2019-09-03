Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил полностью закрыть границу с Украиной. Официальная причина – контрабанда оружия из соседней страны. А не далее как вчера Батька распекал своего украинского коллегу за то, что тот лишил его возможности пользоваться велосипедом для поездок на работу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил полностью закрыть границу с Украиной. Официальная причина – контрабанда оружия из соседней страны. А не далее как вчера Батька распекал своего украинского коллегу за то, что тот лишил его возможности пользоваться велосипедом для поездок на работу.
Жителей соседней страны Лукашенко назвал "братьями и
близкими людьми". Видимо, настолько близкими, что пришлось наглухо
закрывать государственную границу.
"Еще больше, чем с Североатлантическим
блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер
один", – сказал президент на конференции по борьбе с терроризмом в Минске.
Оружие с Украины попадает в руки обычных людей, что может
привести к всплеску терроризма, пожаловался Лукашенко. По данным
Госпогранкомитета Белоруссии, в прошлом году на границе изъяли 76 единиц оружия
и 800 боеприпасов.
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