Пресненский суд Москвы признал блогера Владиславу Синице виновным по делу об экстремизме и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Он призывал в Интернете мстить сотрудникам полиции и Росгвардии и убивать их детей.

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме. Судья Елена Абрамова сказала, что он "совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды".Как сообщает ТАСС, прокурор просил признать Синицу виновным и назначить 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый виновным себя не признает. Он считает, что его слова вырвали из контекста.30-летний блогер из Подмосковья призывал в Интернете мстить сотрудникам полиции и Росгвардии, которые обеспечивали порядок на несанкционированных акциях. Синица предлагал убивать их детей. Делал это под псевдонимом Макс Стеклов. В обвинительном заключении отмечается, что такие призывы могли быть восприняты аудиторией в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии.Накануне суд не стал лишать родительских прав Петра и Елену Хомских за участие в несогласованной акции. В суде отметили, что решение было принято в интересах несовершеннолетних.