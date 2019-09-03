Не всегда здоровье позволяет вести светскую жизнь. Так певица и телеведущая Ольга Бузова была вынуждена обратиться за медицинской помощью, после того, как ее самочувствие ухудшилось.

Не всегда здоровье позволяет вести светскую жизнь. Так певица и телеведущая Ольга Бузова была вынуждена обратиться за медицинской помощью, после того, как ее самочувствие ухудшилось.Бузова известна в России как автор хита "Мало половин", но в последнее время ходят слухи, что исполнительница может остаться вообще без голоса. Ольга много работает, чтобы оставаться на плаву, и ее деятельность сопряжена с постоянными нервными перегрузками, которые никак не прибавляют здоровья"Берегу голос: чай, лимон, мед, леденцы специальные...", – поделилась певица с поклонниками. Она отметила, что в связи со съемками предстоящего шоу "План Б", ей приходится больше беречь свою психику."Мне категорически запрещено нервничать! Я могу сохранять внешнееспокойствие в любой ситуации, но если на душе плохо и тревожно, то сразутеряю голос. Теперь учусь контролировать эмоции", – рассказала в газете "Комсомольская правда" Ольга.Она отметила, что на ней лежит огромная ответственность. Артистке необходимо держать себя в руках и хорошо себя чувствовать. Сейчас телеведущей нужно особенно поберечься, ведь на нее ложится не только участие в концертах, но и новый телевизионный проект, отбором участников на который занимался друг Ольги – Тимур Батрудинов.В рамках "Плана Б" Бузова надеется найти свою настоящую любовь. Она не боится "войти дважды в одну реку". Напомним, что ранее девушка участвовала в шоу "Замуж за Бузову". Тогда ее отношения с бизнесменом Денисом Лебедевым не вышли за рамки эфира.