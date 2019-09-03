Красноярский Завод Холодильников Бирюса – ведущий производитель холодильной бытовых агрегатов в Российской Федерации

Холодильники, лари, морозильники высокого качества, выпускаемые заводом Агрегатов Бирюса активно продаются на европейском рынке и не теряют актуальности и по сей день.Как и любая техника, продукты даже очень высокого уровня качества, такие как агрегаты Бирюса, со временем дают фукциональные отказы. Это возможно по самым разным причинам, вот некоторые из них:- перебои электросети (скачки напряжения, проблемы с проводкой);- несоблюдение правил эксплуатации;- заводской брак (поломка деталей до достижения 10-ти летнего срока службы);- износ деталей механизмов мотора;Если у вас случилась неисправность холодильного агрегата Бирюса, обращайтесь к нашим специалистам. У нас имеются оригинальные запчасти ко всем агрегатам завода Бирюса, что позволит добиться максимального качества сервиса, а наши специалисты выполнят ремонт на очень высоком уровне. На наше обслуживание мы даем официальную длительную гарантию.В наш технический центр попадают агрегаты с различными видами неисправностей, например:- Требуется ремонт/замена мотора (или его отдельных частей);- Неисправность электрической составляющей агрегата;- Наличие посторонних звуков, непредусмотренных производителем (гудение, треск, стук и т.п.) при функционировании мотора;- Неисправность внешних частей продукта (корпус, двери и т.п);- Неисправность теплообменника вследствие повреждения его острым предметом (вилкой или ножом) в ходе его очистки ото льда;- Ремонт теплообменника из-за утечки хладагента после появления коррозии;- Неисправность терморегуляторов;- Отказ платы управления на агрегатах с электроуправлением;- Прочие неисправности той или иной части агрегата.Для ремонта агрегатов наши специалисты используют только оригинальные запчасти и профессиональное специальное оборудование, поэтому обслуживание абсолютно безопасно.При обращении в нашсервисный центр, мы гарантируем всем клиентам профессиональное обслуживание, должный подход к своему делу специалистами, а также доступные цены, которые подойдут для каждого.Отзывы о нашем обслуживании можно найти на многих интернет-ресурсах, благодаря чему вы можете сделать правильный выбор. Наши контакты имеются на сайте, обращайтесь к нам по телефону или оставляйте заявку на сайте, мы ответим вам в кратчайшие сроки.Наши специалисты совершают выезды на дома с проверкой, установкой или ремонтом агрегатов торговой марки Бирюса.