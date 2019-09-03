Фантастический набор приемов и уловок, достойных сценической площадки и большого экрана, продемонстрировали двое друзей при похищении садовой тачки. До крупных кинозалов юнцы еще не доросли, но вот в объектив камеры наблюдения попали.

Фантастический набор приемов и уловок, достойных сценической площадки и большого экрана, продемонстрировали двое друзей при похищении садовой тачки. До крупных кинозалов юнцы еще не доросли, но вот в объектив камеры наблюдения попали."Кража года" в Белореченске, что в Краснодарском крае, была совершена еще 28 июля, но запись появилась лишь в начале сентября. Кадры демонстрируют умыкнувших садовую тачку подростков, на пути которых оказались забор и запертые ворота. Дальнейшее — сплошное торжество смекалки и упорства. Мальчишкам не хватило сил просто перекинуть добычу через препятствие, а потому им пришлось сооружать многочисленные "подмостки", дабы перемахнуть преграду.Игра стоила свеч — садовая тачка оказалась по ту сторону забора. Но по эту юные воришки оставили рюкзак, сброшенный в самом начале эпопеи на землю.Удалось ли задержать злоумышленников, остается неизвестным, но свою минуту славы они точно заслужили.