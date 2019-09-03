Наверняка вы неоднократно страдали от внезапной разрядки смартфона?

А что делать, если надо срочно сделать звонок либо получить важное сообщение? Если вернуться в прошлое, когда функций в мобильных телефонов было мало, он без проблем держал зарядку целую неделю, а внезапный разряд происходил только в единичных случаях, что свидетельствовало про неисправность аккумуляторной батареи. На данный момент владелец смартфона знает, что активно использовать смартфон он сможет несколько часов. Да большой прогресс! Да много новых технологий! Но сколько раз нам приходилось оставаться без связи и все из-за смартфона, который быстро разрядился. Проблему можно решить, если рядом есть розетка, от которой смартфон можно быстренько зарядить. Но как поступить, если электричества нет? Насколько бы не казалась неприятной ситуация выход есть – воспользоваться автономным аккумулятором «Power bank».

Наружный аккумулятор представляет собой специальное устройство, которое производят в разных формах. В любом из этих устройств внутри располагается литий-ионная аккумуляторная батарея высокого качества. Заряжается Power bank от сети, после чего накопленная энергия может использоваться как зарядка для планшета либо смартфона. Внешний аккумулятор имеет очень важную характеристику – большая ёмкость. Как правило, по емкости наружные аккумуляторы могут быть от 2000 до 35000 миллиампер часов. Если взять во внимание тот факт что ёмкость батареи на смартфоне составляет приблизительно 2500 миллиампер часов. То даже от небольшого автономного аккумулятора до 17000 миллиампер часов смартфон можно заряжать до 6 раз! Магазин «Кухня - Подарков» предлагает купить внешний аккумулятор с логотипом компании за доступную стоимость.

Как показывает практика, наружный аккумулятор с логотипом является достойным корпоративным подарком, как для делового партнера, так и для клиента. В каталоге магазина можно выбрать также другие оригинальные подарки:

• флешки с логотипом;



• термокружки с логотипом;



• дизайнерские лампочки;



• подставки для селфи;



• портативные колонки с логотипом;



• светильники с логотипом;



• фонарики с логотипом;



• вентиляторы с логотипом;



• внешние аккумуляторы с логотипом;



• свечи с логотипом;



• цветы с логотипом;



• музыкальные шкатулки.

«Кухня - Подарков» является конструкторским бюро, они готовы обсуждать с клиентом все детали произведения подарка, а после этого быстро реализовать замысел в уникальное изделие. Многие их подарков сделаны природой и руками профессионалов, поэтому приносят с собою доброту и тепло.