Уж сколько раз твердили миру, что брать чужое плохо, однако в битве королевских семей все средства хороши. Возможно, именно поэтому Меган Маркл снова оказалась в центре внимания. На сей раз девушку поймали на воровстве с поличным.

Уж сколько раз твердили миру, что брать чужое плохо, однако в битве королевских семей все средства хороши. Возможно, именно поэтому Меган Маркл снова оказалась в центре внимания. На сей раз девушку поймали на воровстве с поличным.О сложных отношениях при королевском дворе известно довольно давно. Семья короны Британии уже практически прибегнула к крайним мерам, чтобы растоптать противников. Ход Меган Маркл сильно пошатнул репутацию герцогской четы Кембридждских."Они остро ощутят ее потерю", – рассказали источники MailOne после того, как о сложившейся ситуации стало известно. Так что же украла герцогиня Сассекская у супружеской четы?Как издание Express, сейчас команда принца Гарри и Меган Маркл наращивает обороты. Не так давно супруги создалиКоролевский фонд Сассекса, куда уже собрались уходить два важных сотрудника. Вся суть в том, что до этого они трудились на семью принца Уильями и Кейт Миддлтон. Так герцогиня украла у семьи брата мужа специалистов.К примеру, Натали Кэмпбел, назначенная почти два месяца назад директором нового благотворительного фонда, до этого несколько месяцев работала при Королевском фонде, созданном братьями в 2009 году. Именно ее потерю должны тяжело переживать Уильям и Кейт.До этого Кэмпбел уже работала с Маркл. Возможно, именно поэтому ее и назначили на руководящую должность.