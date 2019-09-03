Итальянская рок-опера, парад фараонов, танец с саблями, попурри из легендарных советских песен - грандиозным концертом завершился на Красной площади 12-й Международный фестиваль военных оркестров Спасская башня. В этом году в нем приняло участие рекордное количество исполнителей.

Итальянская рок-опера, парад фараонов, танец с саблями, попурри из легендарных советских песен — грандиозным концертом завершился на Красной площади 12-й Международный фестиваль военных оркестров "Спасская башня". В этом году в нем приняло участие рекордное количество исполнителей.Десять вечеров подряд на Красной площади военные оркестры из разных уголков мира удивляли публику. И вот кульминация фестиваля — торжественная церемония закрытия. Программа впечатляет своим размахом. Праздник в ритме марша точно запомнится как одно из самых ярких событий этого лета.Искрящиеся фонтаны и огненное шоу — трудно отвести от них взгляд, как и от самих участников. Игра на музыкальных инструментах сменяется танцем барабанных палочек.- Я ожидала, конечно, прекрасную музыку, прекрасные выступления, но это превзошло мои ожидания!Участники отбивают ногами ритм в такт знакомым для всех мелодий. Караул Президентского полка с популярной рок-композицией, симфонический оркестр Египта — с "Катюшей", и под бурные овации "Очи черные" в исполнении Народно-освободительной армии Китая. Кажется, военным музыкантам подвластны любые жанры."Мы добавили необычный для нас инструмент — аккордеон. Он нам пригодился в части программы с русскими песнями. А открываем выступление с марша, который я лично написал", — рассказывает Цюй Юньюй, дирижер военного оркестра Народно-освободительной армии Китая.С каждым годом выступления становятся все ярче, конкуренция растет. На этот раз в смотре приняли участие 13 коллективов, около 2 тысяч иностранных музыкантов — рекорд для фестиваля."Каждый вечер происходит рекорд на самой площадке — на нее выходит порядка 1800 музыкантов. Обычно фестиваль принимает и в финале учувствуют где-то около 700-800 иностранный участников, где-то 600 наших", — объясняет Сергей Смирнов, руководитель дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня — 2019"."Очень ценный фестиваль, потому что здесь настоящие военные музыканты, военные дирижеры. Здесь звучит самая разная музыка. Такое ощущение, что что-то стало лучше", — говорит народная артистка России Тамара Гвердцители.Неизменным остается участие Мирей Матье — в этом году она вышла на четырех представлениях.