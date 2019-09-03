Актриса рассказала, что быть узнаваемой персоной не так уж и просто. По словам Екатерины Варнавы, из-за своей публичности она часто попадает в неприятные истории.

Актриса рассказала, что быть узнаваемой персоной не так уж ипросто. По словам Екатерины Варнавы, из-за своей публичности она часто попадаетв неприятные истории.Звезда программы "Comedy Woman" ответила на вопросы школьников.Екатерина Варнава встретилась с детьми в рамках YouTube-шоу "Вопросы взрослому".Артистка поведала, что иногда люди реагируют на нее несовсем адекватно. Часто Екатерине становится неловко из-за своего звездногостатуса. Например, на чуть не сгорела от стыда в кресле гинеколога."Меня в Красноярске врач женский узнала в самый неподходящиймомент. Сказала: "Точно, а я все думаю, кого вы мне напоминаете". Это было диконеудобно, дико странно. Я подумала: "Да провались оно все пропадом", – засмеяласьВарнава.Также знаменитость призналась, что часто спит с открытымртом – это неэстетично выглядит со стороны. Иногда во время гастролей, когда она засыпает в самолете илипоезде, попутчики, узнавая в ней телезведу, начинают фотографировать ее исподтишка. В итоге в Сети появляются фото, где Варнава сладко дремлет с перекошенным лицом."Было несколько раз, когда ты просыпаешься еще от этого, ичеловек стоит и говорит: Привет!" и уходит. И из-за того, что ты популярна, тыне можешь ему сказать: "Стой, ты, вонючка, отдай сюда телефон и сотри это", -говорит Екатерина Варнава.Звезда поведала, что вобычной жизни почти не пользуется косметикой. С этим по словам артистки,связана очень смешная история. Варнава летела домой после очередного концерта.В аэропорту ее встретили две обывательницы."Говорит: "Боже мой, это вы, это вы. Можно вас сфоткать?Пожалуйста, можно вас сфоткать? Мой муж умрет. Он то считает, что вы красивая,а вы в жизни вообще некрасивая", – передразнила поклонницу .Артистка призналась, что постоянно сталкивается снегативом в свой адрес. говорит, что со временем научиласьне обращать на это внимание.