Актриса рассказала, что быть узнаваемой персоной не так уж и
просто. По словам Екатерины Варнавы, из-за своей публичности она часто попадает
в неприятные истории.
Актриса рассказала, что быть узнаваемой персоной не так уж и
просто. По словам Екатерины Варнавы, из-за своей публичности она часто попадает
в неприятные истории.
Звезда программы "Comedy Woman" ответила на вопросы школьников.
Екатерина Варнава встретилась с детьми в рамках YouTube-шоу "Вопросы взрослому".
Артистка поведала, что иногда люди реагируют на нее не
совсем адекватно. Часто Екатерине становится неловко из-за своего звездного
статуса. Например, на чуть не сгорела от стыда в кресле гинеколога.
"Меня в Красноярске врач женский узнала в самый неподходящий
момент. Сказала: "Точно, а я все думаю, кого вы мне напоминаете". Это было дико
неудобно, дико странно. Я подумала: "Да провались оно все пропадом", – засмеялась
Варнава.
Также знаменитость призналась, что часто спит с открытым
ртом – это неэстетично выглядит со стороны. Иногда во время гастролей, когда она засыпает в самолете или
поезде, попутчики, узнавая в ней телезведу, начинают фотографировать ее исподтишка. В итоге в Сети появляются фото, где Варнава сладко дремлет с перекошенным лицом.
"Было несколько раз, когда ты просыпаешься еще от этого, и
человек стоит и говорит: Привет!" и уходит. И из-за того, что ты популярна, ты
не можешь ему сказать: "Стой, ты, вонючка, отдай сюда телефон и сотри это", -
говорит Екатерина Варнава.
Звезда поведала, что в
обычной жизни почти не пользуется косметикой. С этим по словам артистки,
связана очень смешная история. Варнава летела домой после очередного концерта.
В аэропорту ее встретили две обывательницы.
"Говорит: "Боже мой, это вы, это вы. Можно вас сфоткать?
Пожалуйста, можно вас сфоткать? Мой муж умрет. Он то считает, что вы красивая,
а вы в жизни вообще некрасивая", – передразнила поклонницу .
Артистка призналась, что постоянно сталкивается с
негативом в свой адрес. говорит, что со временем научилась
не обращать на это внимание.