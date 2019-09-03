Иван Подкопаев приговорен к трем годам колонии общего режима. Данила Беглец - к двум. Их признали виновными в применении насилия к сотрудникам полиции во время несанкционированной акции 27 июля.

Участник несанкционированной акции Иван Подкопаев приговорен к трем годам колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к сотрудникам полиции.Гособвинение попросило для него 3 года и 4 месяца колонии. Сам Подкопаев признал вину. Слушание дела проходило в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, уточняет ТАСС.Между тем адвокат Подкопаева Николай Фомин заявил "Интерфаксу", что будет обжаловать решение суда. "Я могу подать апелляционную жалобу в течение 10 дней, собираюсь это сделать на восьмой день", — сказал Фомин. Поскольку Подкопаев признал вину, защита может оспорить только меру назначенного наказания.Во время несанкционированной акции 27 июля Иван Подкопаев распылил баллончик в лица силовиков, которые стояли в оцеплении. При задержании у него нашли молоток, нож, противогаз и перцовый баллончик.Еще один участник акции — Данила Беглец, которого обвиняли в том, что он толкнул Росгвардейца, получил два года колонии общего режима. Обвинитель учел смягчающие обстоятельства — Беглец привлекается к уголовной ответственности впервые, не состоит на учётах, трудоустроен, имеет положительные характеристики с места жительства, а на его иждивении находятся гражданская супруга и двое малолетних детей. Кроме того, подсудимый полностью признал вину.По данным следствия, в ходе акции 27 июля Беглец схватил за запястье прапорщика полиции, причинив тем самым физическую боль. Таким образом участник митинга хотел предотвратить задержание другого гражданина.Между тем сегодня в отношении пятерых фигурантов дела уголовное преследование было прекращено, а Егора Жукова и Сергея Фомина следствие попросило перевести под домашний арест.