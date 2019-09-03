Верховная рада Украины одобрила изменения в статью 80 Конституции Украины, лишив неприкосновенности народных депутатов. За такое решение проголосовали 373 народных депутатов при необходимых 300. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Верховная рада Украины одобрила изменения в статью 80 Конституции Украины, лишив неприкосновенности народных депутатов с 2020 года.Как сообщает "Интерфакс", за такое решение проголосовали 373 народных депутата при необходимых 300. Все 27 членов фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" не голосовали.Из Конституции исключено положение о том, что нардепы не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной рады. При этом народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.После подписания документа спикером Верховной рады и президентом Украины Владимиром Зеленским закон вступит в силу с 1 января 2020 года.