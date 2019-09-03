Детство – прекрасная пора, когда можно и похулиганить, и подраться. Впрочем, детей знаменитостей это не касается, ведь за их жизнью неустанно следят папарацци. Так журналисты заметили, как ребята Пугачевой и Галкина побили потомство других медийных личностей.

Детство – прекрасная пора, когда можно и похулиганить, и подраться. Впрочем, детей знаменитостей это не касается, ведь за их жизнью неустанно следят папарацци. Так журналисты заметили, как ребята Пугачевой и Галкина "побили" потомство других медийных личностей.Звездные чада с каждым годом становятся все больше похожи на своихзнаменитых родителей. Наверное, поэтому общественность любит наблюдатьза их взрослением и делать собственные выводы.Кроме того, известные мамы и папы любят делать кадры из жизни своих ненаглядных ребят.Это и побудило Teleprogramma.pro собрать различные забавные фотографии и видео с детьми знаменитостей и провести опрос среди своих читателей – кто им нравится больше.Больше всего пользователям понравились двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Ребята оказались столь милыми, что за них проголосовали 30% респондентов. Таким образом, дети побили всех остальных соперников.На втором месте расположился сын Анны Нетребко – Тьяго Аруа. Парнишка постоянно в движении и не против потренироваться вместе со своей звездной мамой.Бронза опроса досталась детям солиста известной группы "Руки Вверх" Сергея Жукова – Александре, Мирону, Энджелу и Веронике. Их мама Регина Бурд постоянно делится забавными отрывками из семейной жизни на своих страницах в социальных сетях.