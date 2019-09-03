В России нашли девушку, которая 20 лет назад потерялась в электричке в Белоруссии. Исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы подтвердила их родство на 99,999 процента.

В России нашли девушку, которая 20 лет назад исчезла в Белоруссии.Девочка Юля, которой тогда было всего четыре года, потерялась в электричке Минск — Осиповичи. Она ехала вместе с отцом. Мужчина выпил и заснул, а когда проснулся, дочки уже не было. Вместе с женой они сначала искали девочку самостоятельно – ходили по станциям, спрашивали продавцов и пассажиров, расклеивали фотографии. Когда поиски не увенчались успехом, родители обратились в милицию.Юлю искали в поездах, на вокзалах и станциях, через СМИ. Найти девочку не удалось, но дело о розыске не прекращалось, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии. Родители не теряли надежду и верили, что их дочь жива и найдется. Спустя два года после исчезновения девочки они переехали в другой район — туда, где нет железной дороги. "Не могла больше смотреть на железную дорогу, видеть эти поезда, уехали туда, где нет никакой станции", — рассказала News.tut.by Людмила Ивановна.Родителям удалось встретится с дочерью лишь через 20 лет. Молодой человек Юлии узнал, что она сирота, что ее воспитывали в приемной семье. Кроме того, она помнит, что потерялась в электричке. По ключевым словам Илья нашел в Интернете ссылку на источник, где была опубликована похожая история о без вести пропавшей девочке. Тогда Юлия и Илья обратились в белорусское МВД. Исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы подтвердила их родство на 99,999 процента.Юлия живет в Рязани, воспитывает дочь. Как она оказалась так далеко от родного дома, она не понимает. Помнит только, что долго ехала, а в Рязани ее сняли с поезда милиционеры. Сначала девочка попала в распределитель. Но приемная семья нашлась очень быстро, и девочку даже не успели передать в детский дом. Причем Юле рассказывали, что она говорила с белорусским акцентом, картошку называла — "бульба", а лук — "цыбуля". Но милиционеры почему-то не обратили на это внимания.Сейчас Юлия рада, что у нее теперь так много родни – родных и двоюродных братьев и сестер, две мамы и два папы. Она говорит, что у нее нет обиды на отца, который ее потерял.