Поп-король обожает менять наряды. Филипп Киркоров прослыл настоящим модником в звездной тусовке. Между тем человеку далекому от шоу-бизнеса одежда артиста кажется нелепой и безвкусной.

Поп-король обожает менять наряды. Филипп Киркоров прослылнастоящим модником в звездной тусовке. Между тем человеку далекому отшоу-бизнеса одежда артиста кажется нелепой и безвкусной.Певец не отрицает – он помешан на вещах. Модную и дорогуюодежду артист скупает тоннами. В загородном особняке Филиппа Киркорова гардеробнаязанимает 450 метров. Также есть отдельная комната для аксессуаров и обуви – ееу вокалиста целый склад – около пяти тысяч пар."Я шопоголик. Началось это очень давно. Не знаю, какизбавиться. Уговариваю себя, что этого требует профессия, что ты не можешьпоявиться в одном и том же два раза", – говорил Филипп Киркоров в одном изинтервью.Отметим, что наряды у Киркорова недешевые. Филипп как-то показывалтелеведущей Ксении Собчак пиджаки, которые стоят целое состояние: хлопковый отяпонского бренда Undercover за 179 800 рублей и расшитые вручную от итальянскихдизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны стоимостью 20 и 50 тысяч евро.Жизнь разделилась на "до" посещения гардеробной Филиппа и"после", – признавалась тогда телеведущая.К слову, обыватели яркие образы ругают. Видимо,не понимают врачи, учителя и полицейские в модных новинках, да и куда уж нам,если один пиджак поп-короля стоит в лучшем случае как четыре зарплаты. Обычныеграждане такие наряды даже в руках не держали."Киркоров одел советскийковер 😂", "Господи, что за наряд?", "Интереснобудет увидеть его в НОРМАЛЬНОЙ МУЖСКОЙ одежде", "Трикотажная анаконда 😂😂😂", "Пэчворк фил", "А папа опять в ковре🙈", "Городской сумасшедший", "Длинная бородатаябабища похитила детей", – смеется над народ.