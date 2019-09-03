Поп-король обожает менять наряды. Филипп Киркоров прослыл
настоящим модником в звездной тусовке. Между тем человеку далекому от
шоу-бизнеса одежда артиста кажется нелепой и безвкусной.
Поп-король обожает менять наряды. Филипп Киркоров прослыл
настоящим модником в звездной тусовке. Между тем человеку далекому от
шоу-бизнеса одежда артиста кажется нелепой и безвкусной.
Певец не отрицает – он помешан на вещах. Модную и дорогую
одежду артист скупает тоннами. В загородном особняке Филиппа Киркорова гардеробная
занимает 450 метров. Также есть отдельная комната для аксессуаров и обуви – ее
у вокалиста целый склад – около пяти тысяч пар.
"Я шопоголик. Началось это очень давно. Не знаю, как
избавиться. Уговариваю себя, что этого требует профессия, что ты не можешь
появиться в одном и том же два раза", – говорил Филипп Киркоров в одном из
интервью.
Отметим, что наряды у Киркорова недешевые. Филипп как-то показывал
телеведущей Ксении Собчак пиджаки, которые стоят целое состояние: хлопковый от
японского бренда Undercover за 179 800 рублей и расшитые вручную от итальянских
дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны стоимостью 20 и 50 тысяч евро.
Жизнь разделилась на "до" посещения гардеробной Филиппа и
"после", – признавалась тогда телеведущая.
К слову, обыватели яркие образы ругают. Видимо,
не понимают врачи, учителя и полицейские в модных новинках, да и куда уж нам,
если один пиджак поп-короля стоит в лучшем случае как четыре зарплаты. Обычные
граждане такие наряды даже в руках не держали.
"Киркоров одел советский
ковер 😂", "Господи, что за наряд?", "Интересно
будет увидеть его в НОРМАЛЬНОЙ МУЖСКОЙ одежде", "Трикотажная анаконда 😂😂😂", "Пэчворк фил", "А папа опять в ковре🙈", "Городской сумасшедший", "Длинная бородатая
бабища похитила детей", – смеется над народ.