Анастасия Костенко - жена футболиста Дмитрий Тарасова - беременна. Для пары этот ребенок станет вторым. В прошлом году у них родилась дочь Милана.

Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко ждут второго ребенка. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram."Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются", — написал он.Также он опубликовал несколько трогательных фото. На одном из них он целует живот Анастасии, а на плечах у него сидит годовалая дочь Милана. Костенко тоже выложила фото выложила на своей странице, написав, что "любовь творит чудеса".Посмотреть эту публикацию в InstagramЛюбовь творит чудеса