Анастасия Костенко - жена футболиста Дмитрий Тарасова - беременна. Для пары этот ребенок станет вторым. В прошлом году у них родилась дочь Милана.
Футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко ждут второго ребенка. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются", — написал он.
Также он опубликовал несколько трогательных фото. На одном из них он целует живот Анастасии, а на плечах у него сидит годовалая дочь Милана. Костенко тоже выложила фото выложила на своей странице, написав, что "любовь творит чудеса".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Любовь творит чудеса