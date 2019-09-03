Завершение строительства жилого комплекса Терлецкий парк может затянуться из-за конфликта конкурсного управляющего и нового застройщика.

Причиной спора стали двойные продажи, которые вел прежний застройщик – "Глобинвестстрой", пишет "Коммерсант".Конкурсный управляющий прежнего застройщика Екатерина Пушнова обратилась в арбитражный суд с просьбой обязать нового застройщика (АО "Мосотделстрой №1", контролируемый столичными властями) подписать договор о передаче объектов незавершенного строительства в предложенной редакции. В документе отображено около сотни фактов двойных продаж.Пушнова считает, что пострадавшим покупателям следует предложить равноценные площади, и проблему нужно решить еще до завершения строительства, чтобы дольщикам не пришлось доказывать свои права в суде.Новый застройщик проинформирован о документе и его содержимом, но в представленном протоколе разногласий просит убрать этот пункт, рассказала Пушнова изданию. По ее словам, "Мосотделстрой №1" просит также исключить еще одно положение: если суд признает требования дольщиков обоснованными, новый застройщик обязуется тем, кто согласен на замену площадей, выделить свободные площади.Управляющий просит суд разрешить эти разногласия в трехдневный срок. Дольщики в курсе происходящего, сообщила Пушнова.ЖК "Терлецкий парк" в Новогирееве – один из старейших столичных долгостроев. Работы были начаты еще в 2004 году, завершение проекта неоднократно переносилось. В итоге жилой комплекс решили достраивать за счет городского бюджета.