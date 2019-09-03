Актер Сергей Паршин рассказал Борису Корчевникову о личной трагедии. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 народный артист вспомнил, как умирала его супруга.

Актер Сергей Паршин рассказал Борису Корчевникову о личной трагедии.В студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" народный артиствспомнил, как умирала его супруга.Сергей Паршин прожил в браке с Татьяной Астратьевой 34 года. Пара воспитала двоих сыновей: Александра и Ивана. Супруги мечтали вместевстретить старость, нянчится с внуками. Однако у судьбы были другие планы.Татьяна заболела. Она чувствовала недомогание, но поход кврачу постоянно откладывала."Потом, потом – дотянули до третьей стадии рака. Сделалиоперацию. Два с половиной года замечательно все было и потом, вдруг, пошли метастазы,а денег нет. Курс терапии стоит бешеные деньги", – вспомнил Сергей всегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".Знакомый режиссер предложил Паршину работу. Артист снималсяв рекламе пива и медикаментов для потенции."Не цитировали меня только ленивые. В КВНе несколько раз ина улице узнавали. А сколько я в спину услышал нелицеприятных слов от женщин: "Каквы могли? Как вам не стыдно?". Я что, каждому должен объяснять, что я пошелтолько для того, чтобы она прожила еще два с половиной года, чтобы пройти курстерапии?" – сказал артист Борису Корчевникову.Сергей отказался от репетиций в театре, в котором тогдаслужил. Актер месяц прожил в больничной палате жены. Знаменитость говорит, чтосупруга медленно угасала на его глазах."Это бессилие, что ты ничего не можешь сделать, поправить.Боже мой, 34 года, сколько я глупостей наделал. Это раздирало душу", – поделилсяартист в эфире ток-шоу .Когда Татьяна уже не могла встать с постели, ее отвезли вхоспис. Сергей, который не отходил от избранницы ни на минуту, решил на паручасов заехать домой – переодеться и принять душ. Паршин уже собирался обратно,но ему позвонили и сообщили о смерти жены."Я сел на пол на кухне. То ли завыл, то ли впал в ступор", -вспомнил герой сегодняшнего выпуска .Незадолго до кончины Татьяна дала мужу наставление. Она приказалаактеру жениться после ее смерти. Сергей Паршин тяжело переживал смерть любимой.Артист первые годы после ухода избранницы "ходил, как сомнамбула". Сегодня онженат на коллеге по цеху – Наталье Кутасовой.