Вологодский выпускник попросил сдать за себя экзамен своего друга. Обманщика разоблачили, сообщает ГТРК Вологда.

Вологодский выпускник попросил сдать за себя экзамен своего друга. Обманщика разоблачили, сообщает ГТРК "Вологда".Необыкновенная история произошла в одной из школ города. Как стало известно, 28 мая, когда все выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку, ученик отправил вместо себя своего приятеля. Самое интересное, что педагоги, следящие за правилами допуска к экзаменационным испытаниям, ничего не заметили. По их словам, пришедший молодой человек, как и все остальные, предъявил документы и прошел в класс.Позже у проверяющих возникли подозрения. Дополнительно были проанализированы записи с видеокамер, а также бланки с ответами. В результате выяснилось, что экзамен сдавал совершенно другой человек, а не реальный ученик школы. В итоге суд возбудил дело об административном правонарушении. Проштрафившихся учителей обязали заплатить штраф — по три тысячи рублей с каждого. Ну, а ученик, так легко обманувший всех, сегодня пришел на сдачу ЕГЭ — уже сам. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.