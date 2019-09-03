Попытки блокады Крыма оказались разорительными для Киева. Он ежегодно теряет на этом более миллиарда долларов. Такое заявление сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью телеканалу 112.

Попытки блокады Крыма оказались разорительными для Киева. Он ежегодно теряет на этом более миллиарда долларов. Такое заявление сделал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью телеканалу "112".По его словам, блокада была ошибкой и принесла Незалежной лишь убытки, а вот России, наоборот, дала новые возможности. Экс-министр напомнил о том, как Украина подорвала линии электропередач в Крыму и от этого в итоге пострадал не столько полуостров, сколько Запорожская станция. А результатом этой диверсии стало появление в Крыму сразу двух собственных электростанций.Суслов отметил: пока Украина теряет деньги, отказавшись от поставок сельхозпродукции в регион, инициативу перехватили российские предприниматели из Кубани и Ставрополья, передает телеканал "Россия 24".