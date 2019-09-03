Бывший участник телепроекта Дом-2 Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертышный) обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Он высказал мнение, что ведущему Дмитрию Шепелеву требуются курсы повышения квалификации.
Бывший участник телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертышный) обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Он высказал мнение, что ведущему Дмитрию Шепелеву требуются курсы повышения квалификации.
Несмотря на то, что Роман Тертышный, получивший известность под псевдонимом Май Абрикосов после участия в скандально известном реатлити-шоу "Дом-2", много лет назад исчез с телеэкранов, предпочтя медийности и софитам жизнь в деревне и фермерство, до сих пор внимательно следит за событиями в отечественном шоу-бизнесе. В частности, он успевает смотреть различные ток-шоу (видимо, между дойкой коров и коз и сбором урожая), а еще подписан в Instagram на многих знаменитостей. Вот только не все его радуют.
К примеру, Роман Тертышный впал в крайнее недоумение, когда прочитал переписку шоумена Дмитрия Шепелева со своими поклонниками. Роман обнародовал скриншот не оставившего его равнодушным поста. "Честно говоря, не понимаю, что на 1 канале забыл Дмитрий Шепелев?.. Не вижу в нем ничего выдающегося. А после его некрасивого поведения в отношении родителей некогда им любимой женщины, так вообще сплошное разочарование (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказал свое мнение Тертышный, по всей видимости, имея в виду вяло длящийся скандал между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске.
Роман высказал сожаление, что якобы шоумен не смог вывести передачу "На самом деле" "на громогласный уровень", а затем прокомментировал опубликованный пост: "Господин телеведущий отказывается от причастности к темам выпусков своего шоу, стряхивая "грязь" на коллег, если не ошибаюсь. Ну, конечно, такой высокоморальный и положительный человек не может иметь отношения к Шурыгиной, ведь вся ее история дурно пахнет".
Не удержался Тертышный и от более едкой иронии в адрес телеведущего: "А еще, Дмитрий дописал странное сочетание букв "...титутка" под чьим-то мнением о героине своей передачи, все той же Диане Шурыгиной. Что означают буквы догадаться трудно, но от лица приглашаю всех "...титуток", "***" и "***" на съемки шоу "На самом деле"! Если вам есть, чем поделиться, приходите, доверьтесь профессиональному ведущему Шепелеву, а он потом о вас отзыв оставит в сети!"
В заключение бывший участник реалити-шоу "Дом-2" обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту: "Константин Львович, не пора ли Вашему подчиненному подыскать курсы повышения квалификации, во избежание репутационных потерь? За место на главном телеканале нужно бороться, иногда не на жизнь а на "смерть".