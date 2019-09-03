Дмитрий Шепелев помог жене известного актера Алексея Дмитриева узнать правду. В студии программы На самом деле Первого канала артист прошел детектор лжи.

Дмитрий Шепелев помог жене известного актера АлексеяДмитриева узнать правду. В студии программы "На самом деле" Первого каналаартист прошел детектор лжи.Брак Ирины и Алексея Дмитриевых давно трещит по швам. В попыткеналадить отношения супруги обратились к семейному психологу Кристине Перекальской.В личной беседе, нарушив профессиональную этику, Кристина поведалаИрине о изменах Алексея. Более того, она назвала имя разлучницы – ею оказаласьартистка Алена Знайда. По словам психолога, у любовницы Дмитриева есть муж иребенок.Ирина обратилась за помощью в редакцию "На самом деле".Женщина мечтает вывести супруга на чистую воду, ради этого она готова трясти грязным бельем на глазах у всей страны.В студии ток-шоу Дмитриева сообщила, что уже изучила соцсети предполагаемойсоперницы. "Я нашла в Instagram ее страницу, я увидела их совместныефотографии с Лешей. У него этих фотографий нет, а она смело их выкладывает. Каона может их выкладывать? У нее муж, у нее ребенок", – поделилась Ирина.Алексей Дмитриев тоже появился в сегодняшнем выпуске "Насамом деле". Актер, с трудом подбирая слова, уверял, что верен супруге. Артистговорил так сбивчиво, что присутствующие не могли разобрать его слов. Он заметнонервничал.Алена Знайда, приехав на съемочную площадку ,с гневом заявила, что Кристина Перекальская ее оговорила. "Меня и Алексеясвязывает общая профессия, съемки, мы учились в одном ВУЗе, нам есть о чемразговаривать – это дети, например. У Алексея с Ириной мальчики, у менямальчики", – подчеркнула Знайда.После Ирина заставила своего мужа пройти проверку надетекторе лжи. Исследование на полиграфе подтвердило опасения супруги артиста: Дмитриевобманывает жену и изменяет ей.Следующей показание на детекторе давала Алена Знайда. Кудивлению присутствующих, оказалось, что артистка никогда не состояла винтимных отношениях с Алексеем. Также Алена рассказала экспертам "На самом деле",что знакома с Кристиной. Женщины вместе снимают квартиру в Москве.Кристина Перекальская тоже стала участницей сегодняшнеговыпуска Женщина пообщалась с экспертами ток-шоу. Она несоздавала впечатление подкованного в психологии человека. Кристину решили тоже усадитьна детектор лжи. Во время проверки выяснилось, что именно она была любовницей АлексеяДмитриева. Артист продолжал отрицать обвинения.