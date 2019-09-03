Дмитрий Шепелев помог жене известного актера Алексея
Дмитриева узнать правду. В студии программы На самом деле Первого канала
артист прошел детектор лжи.
Дмитрий Шепелев помог жене известного актера Алексея
Дмитриева узнать правду. В студии программы "На самом деле" Первого канала
артист прошел детектор лжи.
Брак Ирины и Алексея Дмитриевых давно трещит по швам. В попытке
наладить отношения супруги обратились к семейному психологу Кристине Перекальской.
В личной беседе, нарушив профессиональную этику, Кристина поведала
Ирине о изменах Алексея. Более того, она назвала имя разлучницы – ею оказалась
артистка Алена Знайда. По словам психолога, у любовницы Дмитриева есть муж и
ребенок.
Ирина обратилась за помощью в редакцию "На самом деле".
Женщина мечтает вывести супруга на чистую воду, ради этого она готова трясти грязным бельем на глазах у всей страны.
В студии ток-шоу Дмитриева сообщила, что уже изучила соцсети предполагаемой
соперницы. "Я нашла в Instagram ее страницу, я увидела их совместные
фотографии с Лешей. У него этих фотографий нет, а она смело их выкладывает. Ка
она может их выкладывать? У нее муж, у нее ребенок", – поделилась Ирина.
Алексей Дмитриев тоже появился в сегодняшнем выпуске "На
самом деле". Актер, с трудом подбирая слова, уверял, что верен супруге. Артист
говорил так сбивчиво, что присутствующие не могли разобрать его слов. Он заметно
нервничал.
Алена Знайда, приехав на съемочную площадку ,
с гневом заявила, что Кристина Перекальская ее оговорила. "Меня и Алексея
связывает общая профессия, съемки, мы учились в одном ВУЗе, нам есть о чем
разговаривать – это дети, например. У Алексея с Ириной мальчики, у меня
мальчики", – подчеркнула Знайда.
После Ирина заставила своего мужа пройти проверку на
детекторе лжи. Исследование на полиграфе подтвердило опасения супруги артиста: Дмитриев
обманывает жену и изменяет ей.
Следующей показание на детекторе давала Алена Знайда. К
удивлению присутствующих, оказалось, что артистка никогда не состояла в
интимных отношениях с Алексеем. Также Алена рассказала экспертам "На самом деле",
что знакома с Кристиной. Женщины вместе снимают квартиру в Москве.
Кристина Перекальская тоже стала участницей сегодняшнего
выпуска Женщина пообщалась с экспертами ток-шоу. Она не
создавала впечатление подкованного в психологии человека. Кристину решили тоже усадить
на детектор лжи. Во время проверки выяснилось, что именно она была любовницей Алексея
Дмитриева. Артист продолжал отрицать обвинения.