Не так давно в семье 79-летнего Эммануила Виторгана и его супруги Ирины появился ребенок. Эта новость стала чуть ли не самой обсуждаемой за последнее время, однако нашлись и те, кто выразил опасения. Телеведущая Алена Водонаева выдала на орехи пожилым родителям.

Не так давно в семье 79-летнего Эммануила Виторгана и его супруги Ирины появился ребенок. Эта новость стала чуть ли не самой обсуждаемой за последнее время, однако нашлись и те, кто выразил опасения. Телеведущая Алена Водонаева "выдала на орехи" пожилым родителям.Девушка рассказала, что суррогатное материнство, которым воспользовалась супружеская чета действительно является хорошим способом зачатия для тех, у кого имеются какие-либо проблемы со здоровьем. Водонаева даже призналась, что понимает, почему во многих религиях это считается грехом, но согласия с духовными положениями не выразила.Зато, как Пятый телеканал, вместо того, чтобы порадоваться за своих коллег по медиа-сфере, телеведущая выразила неодобрение их действий. Девушка подчеркнула, что ей кажется безответственным заводить детей на склоне лет."Ученые и врачи уже готовы сделать ребенка 80-летнему,но пока не научились обеспечивать таким папам и мамам бессмертие. Как быни были уверены в своем здоровье такие родители, это выглядитэгоистично по отношению к ребенку", – рассказала Алена.Она добавила, что еще не существует полноценных исследований влияния на детскую психику воспитания пожилыми родителями. Кроме того, прежде чем заводить ребенка в преклонном возрасте, стоит посоветоваться со своими взрослыми детьми, ведь если с родителями что-то случится, то забота о младшем братике или сестричке ляжет на них.Впрочем, как бы то ни было, а девушка подчеркнула, что рождение ребенка – это всегда радость и всегда хорошо. Водонаева вступилась за Виторгана перед "хейтерами".