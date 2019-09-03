Колумбийский нападающий Радамель Фалькао ушел из Монако по окончании своего контракта и теперь продолжит свою карьеру в чемпионате Турции. Колумбиец принял решение выступать за стамбульский Галатасарай, с которым подписал контракт на три года.

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао ушел из "Монако" по окончании своего контракта и теперь продолжит свою карьеру в чемпионате Турции. Колумбиец принял решение выступать за стамбульский "Галатасарай", с которым подписал контракт на три года.За каждый из проведенных сезонов в составе своей новой команды 33-летний Фалькао заработает пять миллионов евро, сообщает "Спорт-экспресс". Именно ради стамбульцев Фалькао отказался продлевать свое соглашение с клубом из Монте-Карло.#MissionFalcaoComplete ✍100%ЌЌЌЌЌЌЌЌЌЌ ✅