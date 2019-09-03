Фестиваль ВместеЯрче приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях, которые пройдут в Мурманской области. Как сообщает ГТРК Мурман, на этот раз программа энергосберегающего проекта будет еще более разнообразной и насыщенной.

Фестиваль "ВместеЯрче" приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях, которые пройдут в Мурманской области. Как сообщает ГТРК "Мурман", на этот раз программа "энергосберегающего" проекта будет еще более разнообразной и насыщенной. О программе фестиваля рассказал в пресс-центре газеты "Мурманский вестник" замгубернатора Евгений Никора.Главной темой в этом году станет план ГОЭЛРО, которому исполняется 100 лет. Выставки, мастер-классы, тематические круглые столы и творческие мастерские будут проходить в течение осени. Как сообщили организаторы, в течение лета будущего года дети смогут выбрать тематические смены "ВместеЯрче" в лагерях отдыха. Мероприятия проводятся при поддержке правительства Мурманской области, а также целого ряда федеральных министерств, в том числе Минэнерго и Минпросвещения, а также Федерального агентства по делам молодежи."ВместеЯрче" — ежегодный всероссийский фестиваль, посвященный актуальным для нашего времени проблемам экологии и энергосбережения. В нем участвует 80 субъектов Федерации. Особое внимание уделяется просвещению детей — в учебных заведениях и детсадах проходят тематические уроки, квесты, викторины. К ребятам приходят энергетики с рассказами о том, что каждый из нас может сделать полезного для экологии, как у себя дома сберечь энергоресурсы и уменьшить потребление электричества. Число участников-партнеров социального проекта растет год от года.