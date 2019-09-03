Итальянская Рома объявила о достижении арендного соглашения с лондонским Арсеналом по нападающему Генриху Мхитаряну. 30-летний форвард будет выступать в составе римлян на протяжении нынешнего сезона. Сумма сделки – три миллиона евро.

Итальянская "Рома" объявила о достижении арендного соглашения с лондонским "Арсеналом" по нападающему Генриху Мхитаряну. 30-летний форвард будет выступать в составе римлян на протяжении нынешнего сезона. Сумма сделки – три миллиона евро.Согласно условиям контракта по окончании арендного соглашения у "Ромы" будет приоритетное право на выкуп прав на Мхитаряна, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт "волчицы". В своем новом клубе нападающий сборной Армении взял 77-й номер.⚡️ Benvenuto @HenrikhMkh ⚡️I dettagli