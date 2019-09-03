65-летнего актера не узнали на телешоу. Зрители были в ужасе от того, как сейчас выглядит Микки Рурк, который в свое время был признанным секс-символом.

65-летнего актера не узнали на телешоу. Зрители были в ужасе от того,как сейчас выглядит Микки Рурк, который в свое время был признанным секс-символом.Недоумение пользователей Сети вызвало появление звезды "Девяти с половиной недель" в шоу Good Morning Britain. Артист должен был рассказать ведущим освоем последнем фильме "Ночной перенос".Когда Микки Рурк появился в кадре, многие зрители сразу стали писать насайт телеканала и в Twitter. "Кто это, это точноМикки?", "Это нечто напоминает трансвестита", "Он что, хочет стать женщиной?", "Какойбыл красавчик, и во что он себя превратил", – высказались ошеломленные поклонникизнаменитости.Действительно, уМикки Рурка совсем другой нос после новой порции ринопластики, форма лица сталаодутловатой из-за большого количества филлеров, а его губы могут вызватьзависть, разве что, у гламурных девиц.Помимо отрицательныхизменений во внешности, зрители подумали, что у Микки Рурка не все в порядке сголовой. Так, в разговоре с ведущими, экс-красавчик Голливуда нес какую-то нелепицу.Когда актера спросили о новом фильме, он не смог вспомнить, о чем идет речь. Апотом вдруг начал говорить о закате своей карьеры."Да я знаю, чтомалого добился, и из-за этого очень тяжело", – заявил Микки Рурк.Отметим, частовозглавляет рейтинги жертв пластики. Впервые актер отправился к хирургу послесвоего 47-го боя на ринге: у него был переломан нос, раздроблены скулы.Результат после пластики артисту не понравился, и это была точка отсчета.Дальше уже не мог остановиться, он стал регулярно посещать хирурга икосметолога.