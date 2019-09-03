65-летнего актера не узнали на телешоу. Зрители были в ужасе от того,
как сейчас выглядит Микки Рурк, который в свое время был признанным секс-символом.
65-летнего актера не узнали на телешоу. Зрители были в ужасе от того,
как сейчас выглядит Микки Рурк, который в свое время был признанным секс-символом.
Недоумение пользователей Сети вызвало появление звезды "Девяти с половиной недель" в шоу Good Morning Britain. Артист должен был рассказать ведущим о
своем последнем фильме "Ночной перенос".
Когда Микки Рурк появился в кадре, многие зрители сразу стали писать на
сайт телеканала и в Twitter. "Кто это, это точно
Микки?", "Это нечто напоминает трансвестита", "Он что, хочет стать женщиной?", "Какой
был красавчик, и во что он себя превратил", – высказались ошеломленные поклонники
знаменитости.
Действительно, у
Микки Рурка совсем другой нос после новой порции ринопластики, форма лица стала
одутловатой из-за большого количества филлеров, а его губы могут вызвать
зависть, разве что, у гламурных девиц.
Помимо отрицательных
изменений во внешности, зрители подумали, что у Микки Рурка не все в порядке с
головой. Так, в разговоре с ведущими, экс-красавчик Голливуда нес какую-то нелепицу.
Когда актера спросили о новом фильме, он не смог вспомнить, о чем идет речь. А
потом вдруг начал говорить о закате своей карьеры.
"Да я знаю, что
малого добился, и из-за этого очень тяжело", – заявил Микки Рурк.
Отметим, часто
возглавляет рейтинги жертв пластики. Впервые актер отправился к хирургу после
своего 47-го боя на ринге: у него был переломан нос, раздроблены скулы.
Результат после пластики артисту не понравился, и это была точка отсчета.
Дальше уже не мог остановиться, он стал регулярно посещать хирурга и
косметолога.