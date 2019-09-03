Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии Неймар, чей переход из французского Пари Сен-Жермен в испанскую Барселону сорвался в самом конце трансферного окна, тем не менее, не собирается оставаться в Париже. Он намерен привлечь к своему освобождению ФИФА.

Ведущий форвард футбольной сборной Бразилии Неймар, чей переход из французского "Пари Сен-Жермен" в испанскую "Барселону" сорвался в самом конце трансферного "окна", тем не менее, не собирается оставаться в Париже. Он намерен привлечь к своему "освобождению" ФИФА.Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, агенты бразильца провели консультации с Международной федерацией футбола, которая по истечении 3 лет контракта Неймара с "ПСЖ" может установить для игрока сумму компенсационной выплаты за которую бразилец сможет расторгнуть соглашение с французами.Согласно правилам ФИФА за футболистом признается право покинуть место работы, если по истечении 3 лет соглашения он имеет тот же контракт, что и при подписании без продления. По информации инсайдеров, в следующем году цена Неймара составит примерно 160-170 млн евро. Напомним, что из "Барселоны" в стан чемпионов Франции он перебрался за рекордные 222 млн евро.