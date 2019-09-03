Уже 9 сентября стартует выход нового сезона шоу Вечерний Ургант. В честь этого его ведущий Иван Ургант снял весьма оригинальный трейлер.

Уже 9 сентября стартует выход нового сезона шоу "Вечерний Ургант". В честь этого его ведущий Иван Ургант снял весьма оригинальный трейлер.Шоумен создал пародию на фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" и назвал ее "Однажды... в Останкино". В главных ролях снялись сам Иван, его соведущий Дмитрий Хрусталев и актер Сергей Бурунов.Последний перевоплотился в журналиста и интервьюировал первых двух. Во время беседы Ургант ошарашил своим признанием."Ведущему приходится делать множество тяжелых вещей. Например. приходит гость с герпесом. могу ли я с ним поцеловаться? Могу. И целовался. Но, если иммунитет подсажен, могут быть высыпания, и съемки приходится отменять. Митя подменяет", – обескуражил неожиданными подробностями Иван.